Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяет общие интересы и стремления к развитию сотрудничества <…> Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым", — сказал он.
Рахмон отметил, что Таджкистан в год своего председательства в Содружестве продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей.
"Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции", — добавил президент Таджикистана.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования
Затем он попросил прессу покинуть зал, дальше переговоры продолжались в узком составе. В них участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
По информации таджикского МИД, на заседании обсуждаются актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе региональной и глобальной безопасности, а также дальнейшего углубления политического диалога, укрепления торгово-экономических связей и расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
По итогам заседания главы государств СНГ подпишут ряд документов.
С 1 января 2026 года председательство в СНГ перейдет к Туркмении. Следующий саммит состоится в октябре в Ашхабаде.
"Мы надежные союзники". О чем Путин договорился в Азии
9 октября, 14:06