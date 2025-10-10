Рейтинг@Mail.ru
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
12:01 10.10.2025
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, снг, в мире
Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе

Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Главное

Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяет общие интересы и стремления к развитию сотрудничества <…> Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым", — сказал он.
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
Вчера, 13:55
Рахмон отметил, что Таджкистан в год своего председательства в Содружестве продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей.
"Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции", — добавил президент Таджикистана.
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования
Затем он попросил прессу покинуть зал, дальше переговоры продолжались в узком составе. В них участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
По информации таджикского МИД, на заседании обсуждаются актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе региональной и глобальной безопасности, а также дальнейшего углубления политического диалога, укрепления торгово-экономических связей и расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
По итогам заседания главы государств СНГ подпишут ряд документов.
С 1 января 2026 года председательство в СНГ перейдет к Туркмении. Следующий саммит состоится в октябре в Ашхабаде.
