Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе

По информации таджикского МИД, на заседании обсуждаются актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе региональной и глобальной безопасности, а также дальнейшего углубления политического диалога, укрепления торгово-экономических связей и расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.