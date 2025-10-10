Рейтинг@Mail.ru
Испытания новых видов оружия идут успешно, заявил Путин
15:57 10.10.2025
Испытания новых видов оружия идут успешно, заявил Путин
Безопасность, Владимир Путин, Таджикистан, СНГ, Эмомали Рахмон, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев
Испытания новых видов оружия идут успешно, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Испытания новых видов оружия идут успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Оно (новое оружие - ред.) появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
