Путин рассказал, сможет ли Россия участвовать в урегулировании в Газе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. С учетом уровня доверия между Россией и Палестиной участие Москвы в урегулировании в Газе могло бы быть востребовано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень высокий уровень доверия с нашими арабскими друзьями и из Палестины... Тот уровень доверия, который есть между Россией и нашими арабскими, в том числе и, прежде всего, палестинскими друзьями, конечно, я полагаю, наше участие могло бы быть востребовано, если наши друзья посчитают, что это так, мы, конечно, всегда будем готовы принять в этом участие", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.