Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 10.10.2025 (обновлено: 16:01 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047543002.html
Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности
Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности
Именно Петр I заложил основы российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:43:00+03:00
2025-10-10T16:01:00+03:00
владимир путин
россия
российская империя
петр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536970_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a2795a9c660122049341e99c8084d4f2.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047539467.html
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536970_425:0:3071:1985_1920x0_80_0_0_9f627b085d4ca021717e3c22b760866e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, российская империя, петр i
Владимир Путин, Россия, Российская империя, Петр I
Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности

Путин: Петр I заложил основы российской государственности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Именно Петр I заложил основы российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что в свой день рождения, 7 октября, вместе с командующими группировками войск посетил Петропавловский собор, где они возложили цветы на усыпальнице Петра I.
"Потому что именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз. Но базовые, фундаментальные, базовые основы заложил именно Петр I", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.
Президент подытожил, что военные, командующие, бойцы и офицеры на местах сегодня защищают то, что в своё создал время Пётр I.
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был построен в период 1712-1733 годов. В соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Вчера, 15:34
 
Владимир ПутинРоссияРоссийская империяПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала