Путин рассказал, кто заложил основы российской государственности

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Именно Петр I заложил основы российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что в свой день рождения, 7 октября, вместе с командующими группировками войск посетил Петропавловский собор, где они возложили цветы на усыпальнице Петра I.
"Потому что именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз. Но базовые, фундаментальные, базовые основы заложил именно Петр I", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.
Президент подытожил, что военные, командующие, бойцы и офицеры на местах сегодня защищают то, что в своё создал время Пётр I.
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был построен в период 1712-1733 годов. В соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых.