Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске, заявил Путин
15:42 10.10.2025 (обновлено: 16:01 10.10.2025)
Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске, заявил Путин
Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
таджикистан
россия
аляска
владимир путин
эмомали рахмон
ильхам алиев
снг
в мире, таджикистан, россия, аляска, владимир путин, эмомали рахмон, ильхам алиев, снг
В мире, Таджикистан, Россия, Аляска, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, СНГ
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
