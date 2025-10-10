Рейтинг@Mail.ru
Путин вышел к СМИ по итогам визита в Таджикистан - РИА Новости, 10.10.2025
15:13 10.10.2025
Путин вышел к СМИ по итогам визита в Таджикистан
Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ по итогам визита в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ по итогам визита в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. В четверг, 9 октября он провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выступил на саммите "Центральная Азия - Россия" и посетил неформальный обед для глав делегаций стран СНГ.
В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
