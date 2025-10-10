https://ria.ru/20251010/putin-2047474058.html
Путин отметил развитие интеллектуального потенциала стран СНГ
Путин отметил развитие интеллектуального потенциала стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин отметил развитие интеллектуального потенциала стран СНГ
Интеллектуальный потенциал стран Содружества независимых государств (СНГ) активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
снг
таджикистан
россия
душанбе
Путин отметил развитие интеллектуального потенциала стран СНГ
Путин: интеллектуальный потенциал стран СНГ активно развивается