Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
09:31 10.10.2025 (обновлено: 09:32 10.10.2025)
Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе
Президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где примет участие в заседании Совета глав государств содружества, передаёт... РИА Новости, 10.10.2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где примет участие в заседании Совета глав государств содружества, передаёт корреспондент РИА Новости.
В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ожидается, что участники саммита подведут итоги деятельности в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Будет принят и солидный пакет документов.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
 
