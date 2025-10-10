https://ria.ru/20251010/putin-2047445248.html
Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе
азербайджан
снг
владимир путин
таджикистан
армения
в мире
азербайджан
таджикистан
армения
Азербайджан, СНГ, Владимир Путин, Таджикистан, Армения, В мире
Путин в Душанбе примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где примет участие в заседании Совета глав государств содружества, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что участники саммита подведут итоги деятельности в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Будет принят и солидный пакет документов.
Путин
прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
