Нобелевская премия изжила себя, заявили в Госдуме

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира в ее нынешнем формате все больше становится инструментом политического влияния и изжила себя как моральный авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Станислав Наумов.

"Что касается Нобелевской премии мира, то ее последние решения действительно заставляют задуматься о том, насколько ее трактовка "мира" соответствует изначальным духовным и этическим поискам, которые олицетворяли ее ранние лауреаты. Когда премия вручается фигурам, чья деятельность не только далека от непротивления, но зачастую является глубоко поляризующей и конфронтационной, возникает резонный вопрос: не отошла ли она от своей высшей цели — объединять, а не разделять человечество?", - отметил он.