Нобелевская премия изжила себя, заявили в Госдуме

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира в ее нынешнем формате все больше становится инструментом политического влияния и изжила себя как моральный авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Станислав Наумов.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
"Нобелевская премия мира в ее нынешнем формате все больше становится инструментом политического влияния и в известной степени изжила себя как моральный авторитет. В этом контексте появление таких знаковых альтернатив, как Международная премия мира Толстого, — это не случайность, а настоятельная потребность времени", - сказал Наумов.
Парламентарий отметил, что Международная премия мира имени Л.Н. Толстого сегодня ясно и своевременно напоминает миру о непреходящей ценности фундаментальных принципов: ненасилия, диалога и терпеливого устранения корней конфликта.
"Что касается Нобелевской премии мира, то ее последние решения действительно заставляют задуматься о том, насколько ее трактовка "мира" соответствует изначальным духовным и этическим поискам, которые олицетворяли ее ранние лауреаты. Когда премия вручается фигурам, чья деятельность не только далека от непротивления, но зачастую является глубоко поляризующей и конфронтационной, возникает резонный вопрос: не отошла ли она от своей высшей цели — объединять, а не разделять человечество?", - отметил он.
По словам Наумова, решение Нобелевского комитета размывает первоначальные принципы данной премии.
"На этом фоне Международная премия Толстого закономерно выходит на передний план как обновленный и более релевантный ответ на вызовы нашего времени, ее можно назвать эталоном подлинного миротворчества", - заключил он.
Девятого сентября было объявлено, что лауреатами Международной премии мира имени Л.Н. Толстого в 2025 году стали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, руководитель Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.