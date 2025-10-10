"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского использовать российские замороженные активы для помощи Украине.
"Радек, ты коррумпированный идиот! Ты хочешь за счет поляков финансировать чужие интересы и иностранные государства? Какой смысл Польше поддерживать Зеленского? Хватит сказочек про "нашу войну". Никто не будет воевать за таких клоунов, как ты!" — написал один комментатор.
"Ты призываешь к разбазариванию денег, к уничтожению европейских экономик и гонке вооружений, которую мы не потянем. А Россия все равно добьется своих целей", — подчеркнул второй.
"Сколько еще Польша будет помогать этой коррумпированной Украине? Если хочешь, поддерживай, но из своего кармана!"— возмутился еще один пользователь.
"Кто ты такой, черт тебя возьми? Украинский политик? Пошли подальше все эти бандеровцы, если они не способны ценить оказанную им помощь, да еще и имеют наглость нам угрожать! На первом месте должны быть поляки, а украинцы ближе к концу списка. Но это антипольское правительство, конечно, понять это не способно", — заключили читатели.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
