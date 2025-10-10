Рейтинг@Mail.ru
"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/polsha-2047570521.html
"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков
"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков - РИА Новости, 10.10.2025
"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского использовать российские замороженные активы для помощи Украине. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:00:00+03:00
2025-10-10T17:00:00+03:00
в мире
россия
украина
польша
радослав сикорский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047485541.html
https://ria.ru/20251009/aktivy-2047142322.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского использовать российские замороженные активы для помощи Украине.
"Радек, ты коррумпированный идиот! Ты хочешь за счет поляков финансировать чужие интересы и иностранные государства? Какой смысл Польше поддерживать Зеленского? Хватит сказочек про "нашу войну". Никто не будет воевать за таких клоунов, как ты!" — написал один комментатор.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
Вчера, 12:02
"Ты призываешь к разбазариванию денег, к уничтожению европейских экономик и гонке вооружений, которую мы не потянем. А Россия все равно добьется своих целей", — подчеркнул второй.
"Сколько еще Польша будет помогать этой коррумпированной Украине? Если хочешь, поддерживай, но из своего кармана!"— возмутился еще один пользователь.
"Кто ты такой, черт тебя возьми? Украинский политик? Пошли подальше все эти бандеровцы, если они не способны ценить оказанную им помощь, да еще и имеют наглость нам угрожать! На первом месте должны быть поляки, а украинцы ближе к концу списка. Но это антипольское правительство, конечно, понять это не способно", — заключили читатели.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
9 октября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаПольшаРадослав СикорскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала