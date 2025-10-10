Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Паблик-ток с режиссером Егором Кончаловским к выходу в прокат фильма "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

© Издательство АСТ Обложка книги "Авиатор" © Издательство АСТ Обложка книги "Авиатор"

"На встрече, которая начнется в 17.00 на Главной сцене будут показаны отрывки одного из самых ожидаемых фильмов года. Режиссер Егор Кончаловский, кинопродюсер Сергей Катышев, кинообозреватель Сусанна Альперина расскажут о съемках картины "Авиатор", – добавили организаторы книжной ярмарки.

В проекте, который выйдет в прокат 20 ноября, снялись звезды российского кино: Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Александр Горбатов и другие.

Книжная ярмарка в Нижнем Новгороде пройдет с 10 по 12 октября в пассаже Главного ярмарочного дома. В программе - встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг и множество других мероприятий.

Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят новинки. Можно будет приобрести три тысячи книг по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами.

Запланирована и специальная программа, посвященная Году защитника Отечества: творческая встреча "Русская литература: пути развития" с писателем, подполковником Росгвардии Захаром Прилепиным, вечер Z-поэзии, круглый стол "Z-проза" и другие.

Ряд мероприятий будет посвящен популярным экранизациям книг. Например, для юных читателей организуют праздничное чаепитие с героями нового художественного фильма "Алиса в стране чудес". Пройдут творческие встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емцом.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте . Вход на ярмарку и все ее мероприятия — свободный.