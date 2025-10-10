Рейтинг@Mail.ru
Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде
Культура
Культура
 
07:09 10.10.2025
Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде
Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде
Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде
Паблик-ток с режиссером Егором Кончаловским к выходу в прокат фильма "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится на книжной ярмарке в Нижнем... РИА Новости, 10.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047314415_246:0:1675:804_1920x0_80_0_0_ccd4cefc6ed5ee34c01f90a201f9ae66.jpg
https://ria.ru/20250903/knigi-2039062689.html
культура, новости культуры, книги, книги, куда сходить , что посмотреть , что почитать, кино, кино, кино и сериалы, егор кончаловский (георгий михалков), евгений водолазкин, константин хабенский, нижний новгород, москва, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин
Кончаловский расскажет об "Авиаторе" на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась масштабная книжная ярмарка

© Красный квадрат (2025)Кадр из фильма "Авиатор"
Кадр из фильма Авиатор - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Красный квадрат (2025)
Кадр из фильма "Авиатор"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Паблик-ток с режиссером Егором Кончаловским к выходу в прокат фильма "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
© Издательство АСТОбложка книги "Авиатор"
Обложка книги Авиатор - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Издательство АСТ
Обложка книги "Авиатор"
"На встрече, которая начнется в 17.00 на Главной сцене будут показаны отрывки одного из самых ожидаемых фильмов года. Режиссер Егор Кончаловский, кинопродюсер Сергей Катышев, кинообозреватель Сусанна Альперина расскажут о съемках картины "Авиатор", – добавили организаторы книжной ярмарки.
© Красный квадрат (2025)Кадр из фильма "Авиатор"
Кадр из фильма Авиатор - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Красный квадрат (2025)
Кадр из фильма "Авиатор"
В проекте, который выйдет в прокат 20 ноября, снялись звезды российского кино: Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Александр Горбатов и другие.
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов / Нижегородская ярмарка. Главный Ярмарочный дом Нижегородская ярмарка, главный Ярмарочный дом
 Нижегородская ярмарка, главный Ярмарочный дом - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов / Нижегородская ярмарка. Главный Ярмарочный дом
Нижегородская ярмарка, главный Ярмарочный дом
Книжная ярмарка в Нижнем Новгороде пройдет с 10 по 12 октября в пассаже Главного ярмарочного дома. В программе - встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг и множество других мероприятий.
Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят новинки. Можно будет приобрести три тысячи книг по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами.
© Красный квадрат (2025)Кадр из фильма "Авиатор"
Кадр из фильма Авиатор - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Красный квадрат (2025)
Кадр из фильма "Авиатор"
Запланирована и специальная программа, посвященная Году защитника Отечества: творческая встреча "Русская литература: пути развития" с писателем, подполковником Росгвардии Захаром Прилепиным, вечер Z-поэзии, круглый стол "Z-проза" и другие.
Ряд мероприятий будет посвящен популярным экранизациям книг. Например, для юных читателей организуют праздничное чаепитие с героями нового художественного фильма "Алиса в стране чудес". Пройдут творческие встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емцом.
© Красный квадрат (2025)Кадр из фильма "Авиатор"
Кадр из фильма Авиатор - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Красный квадрат (2025)
Кадр из фильма "Авиатор"
Полная программа мероприятий опубликована на сайте. Вход на ярмарку и все ее мероприятия — свободный.
Нижегородская книжная ярмарка пройдет в рамках "Российской книжной недели" при поддержке Правительства Нижегородской области, Российского книжного союза, Ассоциации "Читающая Россия" и федеральной сети книжных магазинов "Читай-город".
