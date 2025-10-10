Серб, требующий дивиденды с российских компаний, подал иск к "Газпрому"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск о взыскании с "Газпрома" около 89,5 миллионов рублей от серба Романа Минарика, который в этом году подал уже целый ряд подобных исков к российским компаниям, следует из материалов дела.