Серб, требующий дивиденды с российских компаний, подал иск к "Газпрому"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск о взыскании с "Газпрома" около 89,5 миллионов рублей от серба Романа Минарика, который в этом году подал уже целый ряд подобных исков к российским компаниям, следует из материалов дела.
"Минарик Роман – исковое заявление... Ответчики... ПАО "Газпром"... Сумма исковых требований 89 500 700,52", - указывается в карточке дела.
Информации о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится.
Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.
Так, арбитражный суд Петербурга 11 декабря начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск Минарика к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, а всего сербом с июня инициировано более десяти разбирательств. Помимо энергокомпаний, в число ответчиков входит "Новороссийский морской торговый порт", иск к которому арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 8 декабря.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.