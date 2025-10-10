В Госдуме прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира радикальному оппозиционеру является очередным подтверждением глубокой политической ангажированности награды, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
"Присуждение Нобелевской премии мира радикальному оппозиционеру - это лишь очередное подтверждение ее глубокой политической ангажированности и утраты каких-либо объективных критериев. Премия давно превратилась в инструмент политического влияния, а не оценку реальных заслуг перед человечеством", - сказала Бутина.
По ее словам, в истории премии уже был пример, когда ее вручали не миротворцу, а тому, "кто развязывал войны и проводил агрессивную внешнюю политику, вспомним Барака Обаму (экс-президента США - ред.)". Она подчеркнула, что его президентство было отмечено вмешательствами, вторжениями в дела других стран и ростом международной напряженности. Бутина отметила, что такие решения окончательно подорвали доверие к этой награде, и нынешняя - лишь продолжение "печальной тенденции", ориентироваться на эту премию как на маркер миротворчества более невозможно.
"Именно на этом фоне особенно ценной является премия Мира имени Льва Толстого. Еë лауреатами стали президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которые дипломатическим путем, без какого-либо давления, подписали исторический договор о демаркации границ. Это и есть конкретный вклад в стабильность всего региона. Премия мира имени Льва Толстого следует принципу гуманизма, завещанному великим писателем, и отмечает тех, кто своими действиями действительно созидает мир, а не разрушает его", - заключила она.
Девятого сентября было объявлено, что лауреатами Международной премии мира имени Толстого в 2025 году стали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, руководитель Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.