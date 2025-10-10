Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора
06:55 10.10.2025 (обновлено: 07:09 10.10.2025)
Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора
Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора - РИА Новости, 10.10.2025
Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:55:00+03:00
2025-10-10T07:09:00+03:00
в мире, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора

Депутат Белик осудил резолюцию ЕП о кредите Украине за счет российских активов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать замороженные российские активы в качестве кредита Украине.
Ранее Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.
Сессия в Национальном собрании в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов
13 марта, 10:19
"Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Европарламент пытается легализовать ворованные российские активы, но это решение обернется против них же.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
4 февраля, 14:15
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты и использовать замороженные активы
9 октября, 14:40
 
В миреРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
