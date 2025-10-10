Депутат Госдумы назвал резолюцию Европарламента по активам повадками вора

Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать замороженные российские активы в качестве кредита Украине.

Ранее Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.

"Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным", - сказал Белик РИА Новости.

По его словам, Европарламент пытается легализовать ворованные российские активы, но это решение обернется против них же.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.