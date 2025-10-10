Евротройка готова к дальнейшим действиям по российским активам

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - заявили о готовности к дальнейшим шагам в направлении изъятия замороженных российских активов для передачи Украине.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.