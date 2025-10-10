Евротройка готова к дальнейшим действиям по российским активам

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - заявили о готовности к дальнейшим шагам в направлении изъятия замороженных российских активов для передачи Украине.
"Мы готовы продвигаться далее в скоординированном использовании замороженных российских активов для поддержки вооруженных сил Украины и, таким образом, усадить Россию за стол переговоров. Мы намерены делать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки", - говорится в совместном заявлении "евротройки", опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.