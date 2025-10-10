Рейтинг@Mail.ru
Новый детсад готовится к открытию в Буграх в Ленобласти
Ленинградская область
 
18:19 10.10.2025
Новый детсад готовится к открытию в Буграх в Ленобласти
Новый детсад готовится к открытию в Буграх в Ленобласти
Новый детсад готовится к открытию в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.10.2025
Новый детсад готовится к открытию в Буграх в Ленобласти

Новый детсад готовится к открытию в Буграх Всеволожского района Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Новый детсад готовится к открытию в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Госстройнадзор региона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест. Объект построила группа ЦДС по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что детский сад в Буграх был построен всего за год, что показывает чёткую организацию и ответственность застройщика.
"Мы видим, что застройщик работает добросовестно: для тех, кто уже переехал, это вопрос удобства и качества жизни, а для тех, кто только выбирает квартиру, - показатель надёжности и внимательного отношения к людям. Такой комплексный подход особенно важен сегодня, когда решение о покупке жилья становится максимально осознанным и взвешенным", - добавил Барановский.
Детский сад рассчитан на 125 мест, включая ясельную группу для малышей от 1,5 лет. Общая площадь здания - 3,9 тысячи квадратных метров. В составе объекта - музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и занятий, пищеблок, медицинский кабинет и административные зоны. На прилегающей территории оборудованы игровые и прогулочные площадки с теневыми навесами, установлено безопасное покрытие, выполнено озеленение и наружное освещение.
Садик расположен в жилом комплексе "Новые горизонты", где уже действует школа, строятся новые жилые дома и формируется сеть внутриквартальных дорог.
