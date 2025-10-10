Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 10.10.2025
10:31 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/bolshinstvo-2047456878.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 10.10.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
2025-10-10T10:31:00+03:00
2025-10-10T10:31:00+03:00
Новости
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство (80%) опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% россиян уверены в обратном. Кроме того, 79% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 12% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 3% - за "Новых людей" и столько же (3%) - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 3 по 5 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
