Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 09.10.2025 (обновлено: 22:42 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/vstrecha-2047280577.html
Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL
Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL
Президент Владимир Путин во время встречи в Душанбе рассказал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву подробности авиакатастрофы самолета компании AZAL. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:24:00+03:00
2025-10-09T22:42:00+03:00
таджикистан
владимир путин
ильхам алиев
в мире
россия
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047302642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bec2d0af459a4e9372ce732aa5fa57e5.jpg
https://ria.ru/20250807/kazahstan-2033871178.html
https://ria.ru/20250214/mid-1999410922.html
https://ria.ru/20250814/azerbaydzhan-2035407840.html
https://ria.ru/20250904/mid-2039770035.html
таджикистан
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина и Алиева в Душанбе
Встреча Путина и Алиева в Душанбе.
2025-10-09T14:24
true
PT8M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047302642_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2278a2aedccc0b7f86dc378fa0efbe7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, владимир путин, ильхам алиев, в мире, россия, азербайджан
Таджикистан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Россия, Азербайджан

Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время встречи в Душанбе рассказал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву подробности авиакатастрофы самолета компании AZAL.
«

"В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших", — напомнил Путин.

Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вице-премьер Казахстана призвал не политизировать крушение самолета AZAL
7 августа, 10:48
Он отметил, что Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию по крушению.
Путин указал, что причины авиакатастрофы связаны в том числе с украинским беспилотником, который тогда находился в небе. Так, Россия в тот день вела три БПЛА ВСУ, которые пересекли границу.
«

"Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались, может, это была самоликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах", — сообщил российский лидер.

Борт, скорее всего, задело обломками, а не поражающими боевыми элементами, уточнил президент. По его словам, на это указывает, в частности, тот факт, что пилот принял инцидент за столкновение со стаей птиц. При этом экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале, но пилоты решили идти в аэропорт базирования.
Путин отметил, что причины крушения стали понятны после тщательного анализа произошедшего, в том числе с учетом информации из черных ящиков самолета. В свою очередь, Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.
«

"Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", — добавил он.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
МИД: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал
14 февраля, 15:22
Президент назвал долгом обеих стран дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета. Он отметил, что для окончательного разрешения ситуации нужно время.
Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил Алиеву, его проинформировали вчера и позавчера. Перед встречей глава государства также уточнял, не появились ли дополнительные детали.
Кроме того, президент указал, что интересы России и Азербайджана во многом совпадают, а торгово-экономические связи двух стран развиваются, несмотря на нюансы. Он выразил надежду, что сотрудничество Москвы и Баку продолжится в духе союзничества.
В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за подробную информацию о самолете AZAL, а также за то, что российский лидер держит под личным контролем выяснение причин крушения. Он уточнил, что Москва и Баку находятся в контакте по ситуации с расследованием катастрофы.
«
"Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений в том, что оно объективно во всем разберется", — сказал Алиев Путину.
Президент Азербайджана отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката. По его словам, все дорожные карты успешно реализуются.
Алиев еще раз поздравил Путина с прошедшим днем рождения, пожелав ему и дружественному народу России всего самого доброго.
«
"Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут также позитивно восприняты", — добавил Алиев.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Баку не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку
14 августа, 23:55

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
В феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию инцидента. В нем говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Причина их появления и ответственные за крушение не указываются. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут исследования и экспертизы. Окончательный отчет представят до конца года.
При этом Алиев в августе подчеркивал, что Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку.
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL
4 сентября, 19:52
 
ТаджикистанВладимир ПутинИльхам АлиевВ миреРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала