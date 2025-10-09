Путин раскрыл Алиеву детали крушения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время встречи в Душанбе рассказал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву подробности авиакатастрофы самолета компании AZAL.

« "В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших", — напомнил Путин.

Он отметил, что Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию по крушению.

Путин указал, что причины авиакатастрофы связаны в том числе с украинским беспилотником, который тогда находился в небе. Так, Россия в тот день вела три БПЛА ВСУ , которые пересекли границу.

« "Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались, может, это была самоликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах", — сообщил российский лидер.

Борт, скорее всего, задело обломками, а не поражающими боевыми элементами, уточнил президент. По его словам, на это указывает, в частности, тот факт, что пилот принял инцидент за столкновение со стаей птиц. При этом экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале , но пилоты решили идти в аэропорт базирования.

Путин отметил, что причины крушения стали понятны после тщательного анализа произошедшего, в том числе с учетом информации из черных ящиков самолета. В свою очередь, Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

« "Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", — добавил он.

Президент назвал долгом обеих стран дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета. Он отметил, что для окончательного разрешения ситуации нужно время.

Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил Алиеву , его проинформировали вчера и позавчера. Перед встречей глава государства также уточнял, не появились ли дополнительные детали.

Кроме того, президент указал, что интересы России и Азербайджана во многом совпадают, а торгово-экономические связи двух стран развиваются, несмотря на нюансы. Он выразил надежду, что сотрудничество Москвы Баку продолжится в духе союзничества.

В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за подробную информацию о самолете AZAL, а также за то, что российский лидер держит под личным контролем выяснение причин крушения. Он уточнил, что Москва и Баку находятся в контакте по ситуации с расследованием катастрофы.

« "Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений в том, что оно объективно во всем разберется", — сказал Алиев Путину.

Президент Азербайджана отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката. По его словам, все дорожные карты успешно реализуются.

Алиев еще раз поздравил Путина с прошедшим днем рождения, пожелав ему и дружественному народу России всего самого доброго.

« "Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут также позитивно восприняты", — добавил Алиев.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана , шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.

Президент Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

В феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию инцидента. В нем говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Причина их появления и ответственные за крушение не указываются. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут исследования и экспертизы. Окончательный отчет представят до конца года.