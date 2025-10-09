https://ria.ru/20251009/ushakov-2047311279.html
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 09.10.2025
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров в Душанбе обсудили украинский вопрос, заявил помощник российского... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:06:00+03:00
2025-10-09T16:06:00+03:00
2025-10-09T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
юрий ушаков
таджикистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047252131_0:10:3222:1822_1920x0_80_0_0_1d96bf1c6f24446c66d4f4b377a92a41.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047236642.html
россия
душанбе
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047252131_493:0:3222:2047_1920x0_80_0_0_ac0b311811af0d9f1ed8ea3dbe422513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, юрий ушаков, таджикистан, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Юрий Ушаков, Таджикистан, В мире
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Ушаков рассказал, что Путин и Рахмон в Душанбе обсудили украинский конфликт