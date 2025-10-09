Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 09.10.2025 (обновлено: 16:07 09.10.2025)
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров в Душанбе обсудили украинский вопрос, заявил помощник российского...
Путин и Рахмон обсудили украинский конфликт

Ушаков рассказал, что Путин и Рахмон в Душанбе обсудили украинский конфликт

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров в Душанбе обсудили украинский вопрос, заявил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
"Обсуждался украинский вопрос", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".
Путин рассказал, какие темы обсудил с Рахмоном
