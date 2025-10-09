Россия проинформировала Таджикистан о контактах с США, заявил Ушаков

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Российская сторона проинформировала Таджикистан о контактах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
