Россия проинформировала Таджикистан о контактах с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.10.2025
16:27 09.10.2025
Россия проинформировала Таджикистан о контактах с США, заявил Ушаков
Россия проинформировала Таджикистан о контактах с США, заявил Ушаков
Российская сторона проинформировала Таджикистан о контактах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, сообщил помощник... РИА Новости, 09.10.2025
Россия проинформировала Таджикистан о контактах с США, заявил Ушаков

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Российская сторона проинформировала Таджикистан о контактах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами, и проинформировали об итогах главного контакта, который был между нашими президентами — президентами России и США — в Анкоридже", - сказал он в эфире Первого канала.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине
Заголовок открываемого материала