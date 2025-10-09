Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева - РИА Новости, 09.10.2025
20:45 09.10.2025
Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили на встрече в Душанбе все острые проблемы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
азербайджан
душанбе
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
крушение рейса баку — грозный
в мире, россия, азербайджан, душанбе, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, крушение рейса баку — грозный
В мире, Россия, Азербайджан, Душанбе, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Крушение рейса Баку — Грозный
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили на встрече в Душанбе все острые проблемы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе", - сказал Песков "Ведомостям", отвечая на вопрос издания о том, обсуждалась ли на переговорах ситуация с задержанными в Баку россиянами и о том, готов ли Азербайджан их освободить.
Ранее Путин и Алиев провели встречу в столице Таджикистана, в ходе которой российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета Азербайджанских авиалиний в небе над Россией. В свою очередь Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
