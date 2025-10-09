https://ria.ru/20251009/putin-2047382883.html
Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили на встрече в Душанбе все острые проблемы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:45:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
душанбе
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
крушение рейса баку — грозный
РИА Новости
2025
