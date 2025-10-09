Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что обсуждал с Гросси ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 09.10.2025
16:53 09.10.2025 (обновлено: 16:59 09.10.2025)
Путин сообщил, что обсуждал с Гросси ситуацию вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси... РИА Новости, 09.10.2025
владимир путин
иран
россия
рафаэль гросси
в мире
магатэ
Новости
владимир путин, иран, россия, рафаэль гросси, в мире, магатэ
Владимир Путин, Иран, Россия, Рафаэль Гросси, В мире, МАГАТЭ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с ядерной программой Ирана.
"Мы плотно контактируем с иранскими партнёрами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ. Если вы заметили, совсем недавно у нас в стране был генеральный директор МАГАТЭ. Мы с ним подробно говорили на эту тему. Он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть ещё технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договорённостей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Иран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ, заявил Путин
Владимир ПутинИранРоссияРафаэль ГроссиВ миреМАГАТЭ
 
 
