Путин сообщил, что обсуждал с Гросси ситуацию вокруг Ирана

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с ядерной программой Ирана.
"Мы плотно контактируем с иранскими партнёрами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ. Если вы заметили, совсем недавно у нас в стране был генеральный директор МАГАТЭ. Мы с ним подробно говорили на эту тему. Он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть ещё технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договорённостей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.