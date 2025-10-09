Рейтинг@Mail.ru
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047324350.html
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2025
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Центральной Азии привел в пример высокие объемы торговли Москвы и Минска, несмотря на то, что... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:45:00+03:00
2025-10-09T16:45:00+03:00
белоруссия
россия
таджикистан
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047323407.html
белоруссия
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, таджикистан, владимир путин, экономика
Белоруссия, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Экономика
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии

Путин привел в пример Белоруссию на встрече с лидерами Центральной Азии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Центральной Азии привел в пример высокие объемы торговли Москвы и Минска, несмотря на то, что население в Белоруссии гораздо ниже, чем в среднеазиатских республиках.
Путин на саммите "Россия - Центральная Азия" назвал неплохим объем взаимной торговли РФ со странами региона, сообщив, что по итогам 2024 года товарооборот превысил 45 миллиардов долларов.
"Хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случая привожу этот пример... Вот с Беларусью у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает 10 миллионов человек, в Узбекистане - уже почти 40 (миллионов), в Таджикистане - свыше 10 (миллионов), в Казахстане более 20 (миллионов человек). Я уж не говорю о других странах", - отметил глава государства.
"Какой ресурс колоссальный", - добавил он.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии
Вчера, 16:41
 
БелоруссияРоссияТаджикистанВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала