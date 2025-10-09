https://ria.ru/20251009/putin-2047324350.html
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2025
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Центральной Азии привел в пример высокие объемы торговли Москвы и Минска, несмотря на то, что... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:45:00+03:00
2025-10-09T16:45:00+03:00
2025-10-09T16:45:00+03:00
белоруссия
россия
таджикистан
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047323407.html
белоруссия
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, таджикистан, владимир путин, экономика
Белоруссия, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Экономика
Путин привел в пример высокие объемы торговли России и Белоруссии
Путин привел в пример Белоруссию на встрече с лидерами Центральной Азии