Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
15:48 09.10.2025 (обновлено: 17:12 09.10.2025)
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 09.10.2025
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.10.2025
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"

Путин принял участие в саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе, сообщили в Кремле.
Российского лидера поприветствовал хозяин мероприятия, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В саммите принимают участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.
Главы государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.
