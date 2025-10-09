https://ria.ru/20251009/putin-2047306286.html
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 09.10.2025
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:48:00+03:00
2025-10-09T15:48:00+03:00
2025-10-09T17:12:00+03:00
политика
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047306736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40accbc61d1dd459dc57d8e96688913a.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047242168.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047306736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e4031f2732f0ff0bb155885ec679b87.jpg
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
2025-10-09T15:48
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
Путин принял участие в саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе