Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
15:13 09.10.2025 (обновлено: 15:21 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047295400.html
Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL
Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL
Президент России Владимир Путин рассказал главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, что он перед встречей уточнял, нет ли дополнительных деталей в ситуации с... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:13:00+03:00
2025-10-09T15:21:00+03:00
Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL

Путин перед встречей с Алиевым уточнял детали причин крушения самолета AZAL

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, что он перед встречей уточнял, нет ли дополнительных деталей в ситуации с выяснением причин крушения самолета азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"Честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву, спрашивал, есть ли дополнительные детали", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о компенсациях в связи с крушением самолета AZAL
Вчера, 14:48
 
