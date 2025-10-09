Путин рассказал, что уточнял детали расследования крушения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, что он перед встречей уточнял, нет ли дополнительных деталей в ситуации с выяснением причин крушения самолета азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).