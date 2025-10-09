Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о компенсациях в связи с крушением самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
14:48 09.10.2025 (обновлено: 14:55 09.10.2025)
Путин рассказал о компенсациях в связи с крушением самолета AZAL
Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
россия, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, баку
Россия, Владимир Путин, Азербайджан, Ильхам Алиев, Баку

Путин рассказал о компенсациях в связи с крушением самолета AZAL

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин.
"Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин назвал причину авиакатастрофы самолета AZAL
Вчера, 14:37
 
РоссияВладимир ПутинАзербайджанИльхам АлиевБаку
 
 
