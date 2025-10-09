Путин назвал причину авиакатастрофы самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Причина трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) связана в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник", - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.