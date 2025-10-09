Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Причины трагедии, которые я сейчас вам изложил. Это всё находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого черного ящика", - сказал глава государства.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.