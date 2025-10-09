Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 09.10.2025 (обновлено: 15:31 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin--2047285272.html
Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL
Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL
Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:45:00+03:00
2025-10-09T15:31:00+03:00
владимир путин
крушение рейса баку — грозный
ильхам алиев
россия
азербайджан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251009/aliev-2047299437.html
россия
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, крушение рейса баку — грозный, ильхам алиев, россия, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Владимир Путин, Крушение рейса Баку — Грозный, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL

Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL. Главное

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Причины трагедии, которые я сейчас вам изложил. Это всё находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого черного ящика", - сказал глава государства.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
Вчера, 15:23
 
Владимир ПутинКрушение рейса Баку — ГрозныйИльхам АлиевРоссияАзербайджанБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала