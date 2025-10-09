Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Таджикистана начали переговоры в Душанбе
09:40 09.10.2025 (обновлено: 09:41 09.10.2025)
Путин и президент Таджикистана начали переговоры в Душанбе
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
Путин на лимузине Aurus перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе
Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. Вечером в среду состоялся неформальный обед с участием двух президентов.
Двусторонняя встреча лидеров продолжится переговорами в расширенном составе.
Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
17 марта, 01:00
 
ТаджикистанДушанбеВ миреВладимир ПутинЭмомали РахмонЮрий Ушаков
 
 
