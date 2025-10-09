Путин и президент Таджикистана начали переговоры в Душанбе

https://ria.ru/20251009/putin--2047209086.html
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
Путин на лимузине Aurus перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе
Путин на лимузине Aurus прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе, где пройдет церемония официальной встречи российского лидера c Рахмоном
