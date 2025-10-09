https://ria.ru/20251009/peterburg-2047255842.html
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды
В Санкт-Петербурге задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших не менее 200 человек, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.10.2025
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды. Что известно
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших не менее 200 человек, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга
. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", — сказала она.
По предварительным данным, пирамиду организовал местный бизнесмен. К делу он привлек сестру и племянника. Они действовали через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами. Под видом займов злоумышленники выманивали у людей деньги, обещая взамен высокую доходность — до 25 процентов годовых.
Но выполнять обязательства они не собирались, а полученные деньги тратили на личные нужды и покупки.
При обысках у задержанных изъяли телефоны и компьютеры, носители информации и фиктивные печати.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.