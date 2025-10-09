В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших не менее 200 человек, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга . За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", — сказала она.

По предварительным данным, пирамиду организовал местный бизнесмен. К делу он привлек сестру и племянника. Они действовали через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами. Под видом займов злоумышленники выманивали у людей деньги, обещая взамен высокую доходность — до 25 процентов годовых.

Но выполнять обязательства они не собирались, а полученные деньги тратили на личные нужды и покупки.

При обысках у задержанных изъяли телефоны и компьютеры, носители информации и фиктивные печати.