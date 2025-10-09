Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана

Рейтинг@Mail.ru
11:35 09.10.2025 (обновлено: 14:08 09.10.2025)
Сейчас же проходит церемония подписания межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Так, например, президенты подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между Россией и Таджикистаном.
2025-10-09T11:35
true
PT0M11S
2025-10-09T11:35
true
PT0M21S
Путин: Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана
Россия - крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике, заявил Путин. Он подчеркнул, что страны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле – их доля составляет свыше 97%.
2025-10-09T11:35
true
PT0M54S
Гимн России на церемонии встречи президента России в Душанбе
Гимны России на церемонии встречи президента России в Душанбе
2025-10-09T11:35
true
PT0M47S
Путин на лимузине Aurus перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе
Путин на лимузине Aurus прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе, где пройдет церемония официальной встречи российского лидера c Рахмоном
2025-10-09T11:35
true
PT0M28S
Зал перед церемонией подписания Совместного заявления глав России и Таджикистана
Зал перед церемонией подписания Совместного заявления глав России и Таджикистана
2025-10-09T11:35
true
PT0M22S
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Они обсудили двусторонние отношения и подписали совместное заявление об углублении сотрудничества. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

Как отметил президент, отношения стран развиваются позитивно по всем направлениям, включая оборону и безопасность. Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике:
«
"Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин заявил, что cтраны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле — их доля составляет более 97%, в Таджикистане принимают российские карты "Мир". Товарооборот растет, к 2030 году планируется увеличить объем в 2,5 раза:
«

"Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые месяцы текущего года — 17 с лишним".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент уточнил, что в России живут и работают более миллиона граждан Таджикистана, власти стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты. Со своей стороны, он поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике:
«
"Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин добавил, что Москва и Душанбе выполняют все договоренности, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральной Азии, 201-я военная база в Таджикистане гарантирует безопасность в регионе:
«
"Обсуждение актуальной внешнеполитической проблематики вновь подтвердило общность позиций двух стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Высказывания Рахмона

Рахмон подтвердил положительную динамику сотрудничества. Он назвал Россию основным политическим и экономическим партнером Таджикистана:
«

"Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе
Эмомали Рахмон
президент Таджикистана
Президент Таджикистана подчеркнул, что страны заинтересованы в росте товарооборота, инвестиций и создании совместных предприятий. Он признателен России за поддержку в подготовке преподавателей русского языка и строительстве центра для одаренных детей:
«
"Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией. В этом контексте мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе
Эмомали Рахмон
президент Таджикистана
Также стороны обсудили региональные и международные вопросы, уделив внимание темам терроризма и экстремизма.

Подписание документов

Россия и Таджикистан по итогам встречи приняли совместное заявление об углублении сотрудничества, основные положения:
  • Москва и Душанбе намерены активизировать взаимодействие в военной сфере, в том числе с использованием потенциала 201-й российской базы;
  • государства будут расширять совместную работу в сфере миграции, важно обеспечивать права и законные интересы граждан, продолжать борьбу с нелегальной миграцией;
  • страны выступают за укрепление международного сотрудничества по вопросам продвижения русского языка;
  • Россия и Таджикистан не допустят вмешательства других стран и организаций в региональную тематику ОДКБ, в том числе в Центральной Азии;
  • государства осуждают любое давление для принуждения стран к изменению своей политики;
  • Россия и Таджикистан будут укреплять связи для пресечения террористических угроз, усиливать биологическую безопасность;
  • планируется сотрудничать в использовании атомной энергии в мирных целях, работать в высокотехнологичных отраслях, включая ИИ, информационной сфере.
Путин высказался о денежных переводах граждан Таджикистана в России
Путин высказался о денежных переводах граждан Таджикистана в России
Вчера, 12:23
Также стороны согласовали:
  • соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана;
  • договор о правовом статусе представительств компетентных органов внутренних дел и миграции;
  • дорожную карту по сотрудничеству в транспортной сфере;
  • соглашение о сотрудничестве между Росгвардией и Национальной гвардией Таджикистана;
  • меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с холерой;
  • договор о сотрудничестве в целях развития геопортала инфраструктуры пространственных данных;
  • мероприятия по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы:
  • план сотрудничества в противодействии телефонным мошенникам.

В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Он примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.

Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
8 октября, 20:06
 
ТаджикистанДушанбеМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковСНГЭмомали РахмонРоссияВ миреФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
