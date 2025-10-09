Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Они обсудили двусторонние отношения и подписали совместное заявление об углублении сотрудничества. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

Как отметил президент, отношения стран развиваются позитивно по всем направлениям, включая оборону и безопасность. Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике:

« "Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит". Владимир Путин президент России президент России

Путин заявил, что cтраны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле — их доля составляет более 97%, в Таджикистане принимают российские карты "Мир". Товарооборот растет, к 2030 году планируется увеличить объем в 2,5 раза:

« "Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые месяцы текущего года — 17 с лишним". Владимир Путин президент России президент России

Президент уточнил, что в России живут и работают более миллиона граждан Таджикистана, власти стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты. Со своей стороны, он поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике:

« "Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне". Владимир Путин президент России президент России

Путин добавил, что Москва и Душанбе выполняют все договоренности, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральной Азии, 201-я военная база в Таджикистане гарантирует безопасность в регионе:

« "Обсуждение актуальной внешнеполитической проблематики вновь подтвердило общность позиций двух стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела". Владимир Путин президент России президент России

Высказывания Рахмона

Рахмон подтвердил положительную динамику сотрудничества. Он назвал Россию основным политическим и экономическим партнером Таджикистана:

« "Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы". Эмомали Рахмон президент Таджикистана президент Таджикистана

Президент Таджикистана подчеркнул, что страны заинтересованы в росте товарооборота, инвестиций и создании совместных предприятий. Он признателен России за поддержку в подготовке преподавателей русского языка и строительстве центра для одаренных детей:

« "Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией. В этом контексте мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях". Эмомали Рахмон президент Таджикистана президент Таджикистана

Также стороны обсудили региональные и международные вопросы, уделив внимание темам терроризма и экстремизма.

Подписание документов

Россия и Таджикистан по итогам встречи приняли совместное заявление об углублении сотрудничества, основные положения:

Россия и Таджикистан будут укреплять связи для пресечения террористических угроз, усиливать биологическую безопасность; планируется сотрудничать в использовании атомной энергии в мирных целях, работать в высокотехнологичных отраслях, включая ИИ, информационной сфере.

Также стороны согласовали:

мероприятия по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы: план сотрудничества в противодействии телефонным мошенникам.