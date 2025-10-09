Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Они обсудили двусторонние отношения и подписали совместное заявление об углублении сотрудничества. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
Как отметил президент, отношения стран развиваются позитивно по всем направлениям, включая оборону и безопасность. Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике:
«
"Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит".
Путин заявил, что cтраны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле — их доля составляет более 97%, в Таджикистане принимают российские карты "Мир". Товарооборот растет, к 2030 году планируется увеличить объем в 2,5 раза:
«
"Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые месяцы текущего года — 17 с лишним".
Президент уточнил, что в России живут и работают более миллиона граждан Таджикистана, власти стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты. Со своей стороны, он поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике:
«
"Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне".
Путин добавил, что Москва и Душанбе выполняют все договоренности, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральной Азии, 201-я военная база в Таджикистане гарантирует безопасность в регионе:
«
"Обсуждение актуальной внешнеполитической проблематики вновь подтвердило общность позиций двух стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела".
Высказывания Рахмона
Рахмон подтвердил положительную динамику сотрудничества. Он назвал Россию основным политическим и экономическим партнером Таджикистана:
«
"Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы".
Президент Таджикистана подчеркнул, что страны заинтересованы в росте товарооборота, инвестиций и создании совместных предприятий. Он признателен России за поддержку в подготовке преподавателей русского языка и строительстве центра для одаренных детей:
«
"Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией. В этом контексте мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях".
Также стороны обсудили региональные и международные вопросы, уделив внимание темам терроризма и экстремизма.
Подписание документов
Россия и Таджикистан по итогам встречи приняли совместное заявление об углублении сотрудничества, основные положения:
- Москва и Душанбе намерены активизировать взаимодействие в военной сфере, в том числе с использованием потенциала 201-й российской базы;
- государства будут расширять совместную работу в сфере миграции, важно обеспечивать права и законные интересы граждан, продолжать борьбу с нелегальной миграцией;
- страны выступают за укрепление международного сотрудничества по вопросам продвижения русского языка;
- Россия и Таджикистан не допустят вмешательства других стран и организаций в региональную тематику ОДКБ, в том числе в Центральной Азии;
- государства осуждают любое давление для принуждения стран к изменению своей политики;
- Россия и Таджикистан будут укреплять связи для пресечения террористических угроз, усиливать биологическую безопасность;
- планируется сотрудничать в использовании атомной энергии в мирных целях, работать в высокотехнологичных отраслях, включая ИИ, информационной сфере.
Также стороны согласовали:
- соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана;
- договор о правовом статусе представительств компетентных органов внутренних дел и миграции;
- дорожную карту по сотрудничеству в транспортной сфере;
- соглашение о сотрудничестве между Росгвардией и Национальной гвардией Таджикистана;
- меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с холерой;
- договор о сотрудничестве в целях развития геопортала инфраструктуры пространственных данных;
- мероприятия по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы:
- план сотрудничества в противодействии телефонным мошенникам.
В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Он примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.
