Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:37 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/mordoviya-2047347130.html
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики - РИА Новости, 09.10.2025
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о креативных индустриях региона на Международной конференции по креативной экономике, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:37:00+03:00
2025-10-09T17:37:00+03:00
республика мордовия
россия
санкт-петербург
саранск
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
https://ria.ru/20251002/mordoviya-2045849894.html
https://ria.ru/20251001/mordoviya-2045619041.html
россия
санкт-петербург
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Россия, Санкт-Петербург, Саранск, Артем Здунов
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики

Здунов рассказал о креативных индустриях Мордовии на Международной конференции

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о креативных индустриях региона на Международной конференции по креативной экономике, сообщает пресс-служба главы республики.
Международная конференция по креативной экономике проходит по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. В рамках бизнес-завтрака представители органов власти, продюсеры, руководители ассоциаций и центров развития креативных индустрий из России и дружественных стран обсудили тему "Креативный капитал: инфраструктура и контент".
АНО Древо жизни провела акцию по высадке сеянцев сосны и дуба - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Представители "Древа жизни" высадили 65 тысяч деревьев в Мордовии
2 октября, 14:13
Здунов рассказал, что Мордовия – регион с ярко выраженной национальной и культурной идентичностью. Это основа для формирования позитивного, узнаваемого образа региона, отражающего его ценности и потенциал.
"Отличительная, яркая черта Мордовии – это этническая самобытность, культурно-историческое наследие, национальная кухня, производство продуктов здорового питания. В развитие креативного направления экономики в Мордовии активно вовлечено предпринимательское сообщество, ведется развитие инфраструктуры креативных индустрий", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В августе в Саранске прошла стратегическая сессия по проектированию карты креативного развития Мордовии. Республика вошла в пятерку лидеров по количеству участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", проводимого АСИ и фондом Росконгресс. От республики зарегистрировались около 800 региональных брендов – в двух номинациях бренды из Мордовии одержали победу.
Здунов сообщил, что республика активно использует все возможные виды поддержки, продвигает продукцию бизнеса на цифровых торговых площадках. В регионе создан IT-кластер – функционирует один из ведущих центров компетенций по разработке, внедрению, интеграции и сопровождению программного обеспечения и цифровых сервисов в России. Мордовия – лидер в сфере российской процессной аналитики. Также активно развивается индустрия видеоигр совместно с Институтом развития Интернета и при поддержке концерна "Камаз".
Глава региона отметил, что молодежь Мордовии также активно развивает новые направления креативной индустрии. Сюда относятся создание настольных игр с ценностными ориентирами, популяризация этнической идентичности через моду этно-арт-театром "Варма", развитие инициативного сообщества вокруг бренда "Край земли", развитие киноиндустрии.
"Мы идем по тем направлениям, которые вызывают у людей интерес. Уверен, форум поможет нам создать новые форматы пространственного развития, наладить общение между креативным сообществом и органами власти", - сказал Здунов.
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Семейный совет создан при главе Мордовии
1 октября, 13:50
 
Республика МордовияРоссияСанкт-ПетербургСаранскАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала