Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о креативных индустриях региона на Международной конференции по креативной экономике, сообщает пресс-служба главы республики.

Международная конференция по креативной экономике проходит по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. В рамках бизнес-завтрака представители органов власти, продюсеры, руководители ассоциаций и центров развития креативных индустрий из России и дружественных стран обсудили тему "Креативный капитал: инфраструктура и контент".

Здунов рассказал, что Мордовия – регион с ярко выраженной национальной и культурной идентичностью. Это основа для формирования позитивного, узнаваемого образа региона, отражающего его ценности и потенциал.

"Отличительная, яркая черта Мордовии – это этническая самобытность, культурно-историческое наследие, национальная кухня, производство продуктов здорового питания. В развитие креативного направления экономики в Мордовии активно вовлечено предпринимательское сообщество, ведется развитие инфраструктуры креативных индустрий", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

В августе в Саранске прошла стратегическая сессия по проектированию карты креативного развития Мордовии. Республика вошла в пятерку лидеров по количеству участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", проводимого АСИ и фондом Росконгресс. От республики зарегистрировались около 800 региональных брендов – в двух номинациях бренды из Мордовии одержали победу.

Здунов сообщил, что республика активно использует все возможные виды поддержки, продвигает продукцию бизнеса на цифровых торговых площадках. В регионе создан IT-кластер – функционирует один из ведущих центров компетенций по разработке, внедрению, интеграции и сопровождению программного обеспечения и цифровых сервисов в России. Мордовия – лидер в сфере российской процессной аналитики. Также активно развивается индустрия видеоигр совместно с Институтом развития Интернета и при поддержке концерна "Камаз".

Глава региона отметил, что молодежь Мордовии также активно развивает новые направления креативной индустрии. Сюда относятся создание настольных игр с ценностными ориентирами, популяризация этнической идентичности через моду этно-арт-театром "Варма", развитие инициативного сообщества вокруг бренда "Край земли", развитие киноиндустрии.