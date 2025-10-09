Рейтинг@Mail.ru
17:55 09.10.2025 (обновлено: 18:47 09.10.2025)
В Эрмитаже рассказали, как можно забрать в семью музейных котов
В Эрмитаже рассказали, как можно забрать в семью музейных котов

Эрмитаж перечислил несколько условий для желающих забрать в семью музейного кота

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкКот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота"
Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал в своем блоге, что забрать в семью одного из котов, которые исторически живут в подвалах музея, можно только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом далеко не все эрмитажные коты хотят обрести хозяев.
"Музей стремится отдавать питомцев только в пределах Петербурга и Ленинградской области. Жизнь непредсказуема: если возникнет необходимость, Эрмитаж всегда примет своего котика обратно. Поэтому важно, чтобы он был в пределах досягаемости", — говорится в блоге музея на его сайте.
Отмечается также, что музей не приветствует ситуации, когда эрмитажный кот оказывается в съемной квартире, и не отдает питомцев в организации даже в качестве талисмана трудового коллектива. Люди, которые имеют серьезные намерения взять животное из Эрмитажа, сначала проходят собеседование.
Кроме того, в Эрмитаже обращают внимание на то, что не все музейные коты испытывают необходимость в хозяевах в силу возраста или характера. Так, среди эрмитажных обитателей есть кошка, которая "недолюбливает женщин", а также не использует лоток в качестве туалета.
"А главное — не любое животное можно забрать. Одни каждый раз при попытке передачи вдохновенно устремляются в лабиринты дворцовых подвалов. Другие слишком своеобразны. <...> Третьи живут в Эрмитаже настолько долго, что уже неотделимы от музея. Есть даже коты, разменявшие третий десяток. По человеческим меркам им больше 100 лет, и самое комфортное в таком почтенном возрасте — стабильное место, где все знакомо", — рассказали в музее.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах живут порядка 50-60 котов и кошек.
