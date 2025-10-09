В Эрмитаже рассказали, как можно забрать в семью музейных котов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал в своем блоге, что забрать в семью одного из котов, которые исторически живут в подвалах музея, можно только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом далеко не все эрмитажные коты хотят обрести хозяев.

"Музей стремится отдавать питомцев только в пределах Петербурга Ленинградской области . Жизнь непредсказуема: если возникнет необходимость, Эрмитаж всегда примет своего котика обратно. Поэтому важно, чтобы он был в пределах досягаемости", — говорится в блоге музея на его сайте.

Отмечается также, что музей не приветствует ситуации, когда эрмитажный кот оказывается в съемной квартире, и не отдает питомцев в организации даже в качестве талисмана трудового коллектива. Люди, которые имеют серьезные намерения взять животное из Эрмитажа, сначала проходят собеседование.

Кроме того, в Эрмитаже обращают внимание на то, что не все музейные коты испытывают необходимость в хозяевах в силу возраста или характера. Так, среди эрмитажных обитателей есть кошка, которая "недолюбливает женщин", а также не использует лоток в качестве туалета.

"А главное — не любое животное можно забрать. Одни каждый раз при попытке передачи вдохновенно устремляются в лабиринты дворцовых подвалов. Другие слишком своеобразны. <...> Третьи живут в Эрмитаже настолько долго, что уже неотделимы от музея. Есть даже коты, разменявшие третий десяток. По человеческим меркам им больше 100 лет, и самое комфортное в таком почтенном возрасте — стабильное место, где все знакомо", — рассказали в музее.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.