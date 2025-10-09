Посол в Бельгии рассказал о причинах интереса ЕС к активам России

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Аппетит Евросоюза к замороженным активам РФ растет, поскольку военное финансирование Украины осуществляется в ущерб населения ЕС, заявил в интервью телеканалу RTBF посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее в четверг Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе
6 октября, 19:37
"Мы видим, что аппетиты (к активам РФ - ред.) растут, потому что предоставление военного финансирования Украины обходится очень и очень дорого. И это делается за счет благосостояния населения Европы", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.