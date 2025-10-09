Посол в Бельгии рассказал о причинах интереса ЕС к активам России

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Аппетит Евросоюза к замороженным активам РФ растет, поскольку военное финансирование Украины осуществляется в ущерб населения ЕС, заявил в интервью телеканалу RTBF посол России в Бельгии Денис Гончар.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.