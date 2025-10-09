Рейтинг@Mail.ru
Чижов прокомментировал возможную конфискацию активов России в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
07:56 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/chizhov-2047196573.html
Чижов прокомментировал возможную конфискацию активов России в ЕС
Чижов прокомментировал возможную конфискацию активов России в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
Чижов прокомментировал возможную конфискацию активов России в ЕС
в мире
россия
украина
европа
владимир чижов
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, владимир чижов, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Чижов, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ
СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Конфискация средств на замороженных российских счетах станет сильнейшим ударом для европейской финансовой системы, доверие к евро резко упадет, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Есть воспаленные умы во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которые плохо разбираются в финансах и международной политике, но, тем не менее, (она - ред.) пытается не просто руководить, а пытается одеяло руководства евроструктурами натянуть на себя. В итоге любое решение потребует единогласия стран-членов. Единой позиции стран-членов нет. Большинство считает, что вот эти проценты, то, что они как бы состригают, это как бы маленькое нарушение, с которым, может быть, все смирятся, а вот тронуть сами авуары - это станет невосполнимой потерей, сильнейшим ударом для всей европейской финансовой системы, да и глобальной, но особенно европейской. Конечно, после этого шансы евро хотя бы в перспективе стать одной из резервных валют - на этом можно будет ставить крест. Доверие к евро резко упадет", - заявил небольшой группе журналистов Чижов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков
7 октября, 13:16
По его словам, бельгийское правительство "очень осторожно" относится к ситуации с резервами.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, из них 2 миллиарда евро пойдут на производство БПЛА.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕСнацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК
2 октября, 14:07
 
