Чижов прокомментировал возможную конфискацию активов России в ЕС

СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Конфискация средств на замороженных российских счетах станет сильнейшим ударом для европейской финансовой системы, доверие к евро резко упадет, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

По его словам, бельгийское правительство "очень осторожно" относится к ситуации с резервами.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.