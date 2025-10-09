Посол в Бельгии рассказал о последствиях использования ЕС активов России

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Использование Евросоюзом замороженных активов РФ было бы воровством, повлекло бы за собой контрмеры со стороны России и разрушило бы инвестиционный имидж Европы и Бельгии, заявил в интервью телеканалу RTBF посол РФ в Бельгии Денис Гончар.