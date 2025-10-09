Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.