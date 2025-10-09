Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине - РИА Новости, 09.10.2025
14:01 09.10.2025 (обновлено: 14:09 09.10.2025)
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине
украина, россия, евросоюз, европарламент, в мире, мария захарова, брюссель, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, еврокомиссия
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.
"(Европарламент – ред) вновь призывает государства-члены (ЕС – ред.) вместе со своими партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и займа, возмещение которых зависит от будущей выплаты военных репараций Россией", - указано в резолюции.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
Вчера, 10:45
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством наших активов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Вчера, 08:32
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 11:50
 
