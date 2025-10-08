Рейтинг@Mail.ru
Что Ванга говорила о России и мире - РИА Новости, 08.10.2025
19:11 08.10.2025
Что Ванга говорила о России и мире
Что Ванга говорила о России и мире - РИА Новости, 08.10.2025
Что Ванга говорила о России и мире
Вангелия Гущерова родилась 31 января 1911 года в селе Струмица. Она потеряла зрение в 12 лет после сильного торнадо, которое подняло ее в воздух и повредило... РИА Новости, 08.10.2025
Что Ванга говорила о России и мире

© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Public domain
Ванга
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вангелия Гущерова родилась 31 января 1911 года в селе Струмица. Она потеряла зрение в 12 лет после сильного торнадо, которое подняло ее в воздух и повредило глаза. После этого события начали проявляться экстрасенсорные способности.
Известность Ванга приобрела благодаря пророчествам. Она предсказывала распад Советского Союза, теракты 11 сентября 2001 года, а также глобальные природные и социальные изменения.

Природные катастрофы и климатические изменения

Пророчица неоднократно предупреждала, что наша планета к 2026 году столкнется с невиданными ранее природными катаклизмами. Земля будет сотрясаться, вода поглотит значительные участки суши.
© Getty Images / NurPhoto/Keyza WidiatmikaПоследствия наводнения в Денпасаре
Последствия наводнения в Денпасаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Keyza Widiatmika
Последствия наводнения в Денпасаре
Она считала, что цивилизации предстоит столкнуться с глобальными последствиями, вызванными не только деятельностью человека, но и естественными циклами планеты. Уровень воды в океанах может значительно меняться, вызывая затопления прибрежных регионов, а засухи и нехватка пресной воды будут большой проблемой для правительств.
Ванга подчеркивала, что воздействие этих катастроф будет варьироваться в зависимости от региона. Там, где люди заранее подготовятся к переменам, последствия окажутся менее разрушительными.

Глобальная напряженность

Прорицательница также предсказывала рост геополитической напряженности. Она указывала на возможность эскалации конфликтов между ведущими мировыми державами, особенно в стратегически важных регионах, таких как Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
По словам Ванги, конфликты будут вызывать социальные и экономические трудности, а решения отдельных государств могут оказывать глобальное влияние.
Ванга предсказывала значительные технологические прорывы к середине 2020-х, передает "Лайф". Она утверждала, что ученые смогут "приручить невидимые силы", что приведет к революционным изменениям в науке, медицине и коммуникациях.
Среди возможных открытий она выделяла квантовые вычисления, генную инженерию и создание автономных ИИ-систем, способных самостоятельно принимать решения. Эти достижения, по ее словам, будут иметь двоякий эффект: с одной стороны — огромный прогресс, с другой — новые потенциальные угрозы, требующие ответственного контроля.
© iStock.com / libre de droitБиологическая нейросеть с тонким слухом
Биологическая нейросеть с тонким слухом - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / libre de droit
Биологическая нейросеть с тонким слухом

Социальные последствия

Еще одной ключевой темой пророчеств Ванги была нехватка ресурсов. К 2026 году, по ее видению, многие регионы столкнутся с дефицитом воды и пищи.
Она указывала, что эффективное управление ресурсами станет критически важным для выживания человечества. Ванга призывала к рациональному использованию воды, энергии и продуктов питания, развитию устойчивого сельского хозяйства, улучшению систем переработки.
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыНабережная Москвы-реки
Набережная Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Набережная Москвы-реки
Прорицательница считала, что готовиться нужно заранее. Следующий год, по ее словам, станет временем серьезных испытаний.

О России

Ванга уделяла особое внимание России, подчеркивают "Известия".
Прорицательница отмечала, что "адаптация к глобальным процессам" станет критически важной для сохранения стабильности. Россия сможет извлечь уроки из кризисов. А ее духовное возрождение станет важной основой для преодоления любых трудностей.
 
 
 
