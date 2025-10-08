Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности, сообщает Минобороны РФ.

Ирана, Казахстана и Санкт-Петербурге состоялись встреча и переговоры командующих ВМС РФ Азербайджана . Делегацию ВМФ России возглавил главком флота адмирал Александр Моисеев.

"Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности", – говорится в сообщении.

В рамках учения также планируется отработать взаимодействие при проведении мероприятий поисково-спасательного обеспечения в акватории Каспийского моря

"Основное положение, которым мы руководствуемся, – строгое и четкое понимание того, что Каспийское море – это закрытая акватория, военно-морская деятельность в которой должна осуществляться исключительно пятью прикаспийскими государствами. Полагаем, что военно-морские силы наших стран обладают компетенцией, силами и средствами, достаточными для самостоятельного решения возникающих вопросов, а также противодействия всем вызовам и угрозам без привлечения внерегиональных акторов к внутрикаспийским процессам", - заявил Моисеев.