Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/uchenie-2047051568.html
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии - РИА Новости, 08.10.2025
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии
Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:38:00+03:00
2025-10-08T13:38:00+03:00
в мире
россия
иран
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d66525ef0b2907143869a90c2fbd1ad2.jpg
https://ria.ru/20251007/aliev-2046882939.html
https://ria.ru/20251006/nato-2046617597.html
россия
иран
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851102_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5754e9faa7cab6f98d64f6131c5807fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, казахстан
В мире, Россия, Иран, Казахстан
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии

Россия предложила трем странам провести совместное учение ВМС на Каспии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкКаспийская флотилия Военно-морского флота
Каспийская флотилия Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Каспийская флотилия Военно-морского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности, сообщает Минобороны РФ.
В Санкт-Петербурге состоялись встреча и переговоры командующих ВМС РФ, Ирана, Казахстана и Азербайджана. Делегацию ВМФ России возглавил главком флота адмирал Александр Моисеев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Вчера, 16:50
"Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности", – говорится в сообщении.
В рамках учения также планируется отработать взаимодействие при проведении мероприятий поисково-спасательного обеспечения в акватории Каспийского моря.
"Основное положение, которым мы руководствуемся, – строгое и четкое понимание того, что Каспийское море – это закрытая акватория, военно-морская деятельность в которой должна осуществляться исключительно пятью прикаспийскими государствами. Полагаем, что военно-морские силы наших стран обладают компетенцией, силами и средствами, достаточными для самостоятельного решения возникающих вопросов, а также противодействия всем вызовам и угрозам без привлечения внерегиональных акторов к внутрикаспийским процессам", - заявил Моисеев.
В ходе переговоров российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп военно-морских сил по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.
Военнослужащий Украины во время военных учений - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ на учениях НАТО выступили как противник альянса, заявили в Минобороны
6 октября, 13:06
 
В миреРоссияИранКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала