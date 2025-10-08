https://ria.ru/20251008/uchenie-2047051568.html
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии - РИА Новости, 08.10.2025
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии
Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:38:00+03:00
2025-10-08T13:38:00+03:00
2025-10-08T13:38:00+03:00
в мире
россия
иран
казахстан
Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии
Россия предложила трем странам провести совместное учение ВМС на Каспии
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности, сообщает Минобороны РФ.
В Санкт-Петербурге
состоялись встреча и переговоры командующих ВМС РФ
, Ирана
, Казахстана
и Азербайджана
. Делегацию ВМФ России возглавил главком флота адмирал Александр Моисеев.
"Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности", – говорится в сообщении.
В рамках учения также планируется отработать взаимодействие при проведении мероприятий поисково-спасательного обеспечения в акватории Каспийского моря
.
"Основное положение, которым мы руководствуемся, – строгое и четкое понимание того, что Каспийское море – это закрытая акватория, военно-морская деятельность в которой должна осуществляться исключительно пятью прикаспийскими государствами. Полагаем, что военно-морские силы наших стран обладают компетенцией, силами и средствами, достаточными для самостоятельного решения возникающих вопросов, а также противодействия всем вызовам и угрозам без привлечения внерегиональных акторов к внутрикаспийским процессам", - заявил Моисеев.
В ходе переговоров российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп военно-морских сил по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.