Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на агропромышленной выставке в Москве "Золотая осень" представил премьер-министру России Михаилу Мишустину достижения региона, среди которых бесспорное лидерство по производству молока, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Объем производства продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти за восемь месяцев 2025 года вырос на 65,2 млрд рублей и составил 357,3 млрд рублей. Ленинградская область — бесспорный лидер России по производству молока. Более 90% молочного стада — племенное, элитное поголовье, а продуктивность коров в Ленобласти одна из самых высоких в Европе", - сообщает пресс-служба.
Глава региона отметил, что такой результат невозможен без цифровизации. "Мы показали Михаилу Владимировичу нашу разработку - цифровую платформу управления стадом "Молоко 2.0". Готовы масштабировать этот успешный опыт на всю страну. Наша цель - обеспечить племенным поголовьем всю Россию. Но для этого нужна постоянная модернизация. Мы уже даем капексы - 25% субсидию, но одним региональным бюджетом здесь не справиться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что озвучил правительству четкие предложения, такие как программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета и усиление поддержки по технике. "Субсидируем 40% от стоимости новой техники, но другим регионам также нужна поддержка. Без современной техники невозможно двигаться вперед. Работаем на результат! Вместе мы сможем добиться большего", - подчеркнул губернатор.
В пресс-службе правительства региона рассказали, что стенд Ленинградской области на "Золотой осени" представляет воссоздание исторического торжища в Старой Ладоге — первой столице Руси, богатого города на торговом пути "из варяг в греки". На деревянной ладье представлены фрукты и овощи, мясные и рыбные деликатесы, сыры и молочная продукция. В лавках Ладожского торжища выставлены мед и перепела, кофе и чай, конфеты и пряники, сидры и сбитни. Всего представлено около восьми тонн продукции от 42 компаний и фермерских хозяйств. Для коллективного стенда и дегустаций гостям предлагаются разнообразные товары. В выставке сельскохозяйственных животных участвуют восемь племенных призеров областных конкурсов породистых животных — молочные коровы и козы, быки мясных пород и чистокровный арабский жеребец.