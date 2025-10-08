Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047145075.html
Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко
Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко - РИА Новости, 08.10.2025
Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на агропромышленной выставке в Москве "Золотая осень" представил премьер-министру России Михаилу Мишустину... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:23:00+03:00
2025-10-08T20:23:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
михаил мишустин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
https://ria.ru/20250919/drozdenko-2043061901.html
ленинградская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:0:2620:1965_1920x0_80_0_0_2ca48e2a65a1da1822c353dca6ffa8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, михаил мишустин, россия, москва
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Михаил Мишустин, Россия, Москва
Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко

Дрозденко: Ленобласть является лидером по производству молока в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на агропромышленной выставке в Москве "Золотая осень" представил премьер-министру России Михаилу Мишустину достижения региона, среди которых бесспорное лидерство по производству молока, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Объем производства продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти за восемь месяцев 2025 года вырос на 65,2 млрд рублей и составил 357,3 млрд рублей. Ленинградская область — бесспорный лидер России по производству молока. Более 90% молочного стада — племенное, элитное поголовье, а продуктивность коров в Ленобласти одна из самых высоких в Европе", - сообщает пресс-служба.
Глава региона отметил, что такой результат невозможен без цифровизации. "Мы показали Михаилу Владимировичу нашу разработку - цифровую платформу управления стадом "Молоко 2.0". Готовы масштабировать этот успешный опыт на всю страну. Наша цель - обеспечить племенным поголовьем всю Россию. Но для этого нужна постоянная модернизация. Мы уже даем капексы - 25% субсидию, но одним региональным бюджетом здесь не справиться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что озвучил правительству четкие предложения, такие как программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета и усиление поддержки по технике. "Субсидируем 40% от стоимости новой техники, но другим регионам также нужна поддержка. Без современной техники невозможно двигаться вперед. Работаем на результат! Вместе мы сможем добиться большего", - подчеркнул губернатор.
В пресс-службе правительства региона рассказали, что стенд Ленинградской области на "Золотой осени" представляет воссоздание исторического торжища в Старой Ладоге — первой столице Руси, богатого города на торговом пути "из варяг в греки". На деревянной ладье представлены фрукты и овощи, мясные и рыбные деликатесы, сыры и молочная продукция. В лавках Ладожского торжища выставлены мед и перепела, кофе и чай, конфеты и пряники, сидры и сбитни. Всего представлено около восьми тонн продукции от 42 компаний и фермерских хозяйств. Для коллективного стенда и дегустаций гостям предлагаются разнообразные товары. В выставке сельскохозяйственных животных участвуют восемь племенных призеров областных конкурсов породистых животных — молочные коровы и козы, быки мясных пород и чистокровный арабский жеребец.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга
19 сентября, 18:32
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоМихаил МишустинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала