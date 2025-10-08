Ленобласть является лидером по производству молока, заявил Дрозденко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости . Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на агропромышленной выставке в Москве "Золотая осень" представил премьер-министру России Михаилу Мишустину достижения региона, среди которых бесспорное лидерство по производству молока, сообщает пресс-служба областного правительства.

Он добавил, что озвучил правительству четкие предложения, такие как программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета и усиление поддержки по технике. "Субсидируем 40% от стоимости новой техники, но другим регионам также нужна поддержка. Без современной техники невозможно двигаться вперед. Работаем на результат! Вместе мы сможем добиться большего", - подчеркнул губернатор.