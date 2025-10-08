Рейтинг@Mail.ru
20:40 08.10.2025
Путин подарил Рахмону картину и монографию об истории таджикского народа
Путин подарил Рахмону картину и монографию об истории таджикского народа
Президент РФ Владимир Путин, который сегодня прибыл в Таджикистан с государственным визитом, подарил лидеру республики Эмомали Рахмону картину и научную монографию об истории таджикского народа.
2025
Путин подарил Рахмону картину и монографию об истории таджикского народа

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада Ирам в Душанбе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который сегодня прибыл в Таджикистан с государственным визитом, подарил лидеру республики Эмомали Рахмону картину и научную монографию об истории таджикского народа.
Картина, которую преподнес Путин Рахмону, называется "Таджикские друзья", ее автор - известный советский и российский живописец и график Макс Бирштейн.
"Российская, советская классика", - прокомментировал Путин картину.
"Спасибо", - поблагодарил Рахмон.
Вторым подарком стало богато украшенное издание научного труда под названием "Таджики", книга была выпущена тиражом всего в 25 экземпляров.
"Это экземпляр номер один. Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикской жизни. Хороший, серьезный. В том числе это касается расселения таджиков по имеющимся статистическим источникам, включая последнюю перепись населения Российской Федерации... Это хорошее издание", - рассказал президент России.
Коллективная монография "Таджики " - часть многотомной серии "Народы и культуры", издаваемой Институтом этнологии и антропологии РАН с 1992 года.
"Это самый дорогой подарок... Самый лучший подарок", - поблагодарил Рахмон, пожав руку Путину.
Лидер Таджикистана также попросил службу протокола снять подарки на видео, чтобы показать их по телевидению.
