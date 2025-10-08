СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовою ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС, сообщает издание Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовою ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее в статье для Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ . Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда" и пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.

Позднее де Вевер обратился к остальным 26 странам ЕС с просьбой взять на себя юридические и финансовые риски и осуществить финансовые гарантии на полную сумму потенциального кредита, чтобы Бельгии не пришлось ее возвращать.

"Позиция де Вевера вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене ... Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии за последние три года по сравнению с Данией Швецией и Германией, которые помогли ей гораздо больше", - пишет издание.

Позиция бельгийского премьера вызвала осуждение в европейских столицах также в связи с тем, что прибыль Euroclear облагается корпоративным налогом в Бельгии.

"Бельгия три года утверждала, что Euroclear - бельгийская компания... А теперь, когда она хочет разделить риски, она заявляет, что Euroclear - европейская компания", - заявил изданию один из европейских дипломатов.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.