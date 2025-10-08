Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
09:00 08.10.2025 (обновлено: 13:53 08.10.2025)
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита... РИА Новости, 08.10.2025
2025
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России

FT: де Вевер попал в опалу за желание разделить риски по активам РФ

© Getty Images / Omer MessingerПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
© Getty Images / Omer Messinger
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовою ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее в статье для Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда" и пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
Позднее де Вевер обратился к остальным 26 странам ЕС с просьбой взять на себя юридические и финансовые риски и осуществить финансовые гарантии на полную сумму потенциального кредита, чтобы Бельгии не пришлось ее возвращать.
"Позиция де Вевера вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене... Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии за последние три года по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые помогли ей гораздо больше", - пишет издание.
Позиция бельгийского премьера вызвала осуждение в европейских столицах также в связи с тем, что прибыль Euroclear облагается корпоративным налогом в Бельгии.
"Бельгия три года утверждала, что Euroclear - бельгийская компания... А теперь, когда она хочет разделить риски, она заявляет, что Euroclear - европейская компания", - заявил изданию один из европейских дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
