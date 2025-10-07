https://ria.ru/20251007/ushakov-2046899343.html

Ушаков назвал председательство Таджикистана в СНГ успешным

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председательство Таджикистана в СНГ в 2025 году было успешным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путин в Таджикистан сообщил, что в пятницу 10 октября российский лидер примет участие в заседании глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе. "Под нынешним таджикистанским председательством СНГ работало весьма успешно, проводилось много мероприятий, в том числе, Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, Фестиваль дружбы и молодежи и многие другие совершенно нестандартные мероприятия", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

