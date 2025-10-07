Ушаков рассказал о теме переговоров России и Таджикистана в Душанбе

Он добавил, что в России трудится около 1,2 миллиона граждан Таджикистана, "Это где-то 16% от всех иностранцев, которые работают у нас на рынке. И тоже интересная цифра - денежные переводы работающих здесь таджикских граждан на родину в 2024 году превысили 1,8 миллиарда долларов, это 17% ВВП республики. Такой очень важный момент сотрудничества наших двух стран", - добавил он.