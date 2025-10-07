Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о теме переговоров России и Таджикистана в Душанбе
17:10 07.10.2025
Ушаков рассказал о теме переговоров России и Таджикистана в Душанбе
Ушаков рассказал о теме переговоров России и Таджикистана в Душанбе
Миграционные вопросы будут обсуждаться на переговорах делегаций России и Таджикистана в Душанбе, сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий
политика, россия, таджикистан, душанбе, юрий ушаков, владимир путин, владимир колокольцев, снг
Ушаков рассказал о теме переговоров России и Таджикистана в Душанбе

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Миграционные вопросы будут обсуждаться на переговорах делегаций России и Таджикистана в Душанбе, сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
Рабочая программа госвизита Путина в Таджикистан включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"Миграционные вопросы будут обсуждаться. В составе делегации, как вы заметили, я упомянул министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - сказал Ушаков.
Он добавил, что в России трудится около 1,2 миллиона граждан Таджикистана, "Это где-то 16% от всех иностранцев, которые работают у нас на рынке. И тоже интересная цифра - денежные переводы работающих здесь таджикских граждан на родину в 2024 году превысили 1,8 миллиарда долларов, это 17% ВВП республики. Такой очень важный момент сотрудничества наших двух стран", - добавил он.
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана
