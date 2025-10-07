Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана - РИА Новости, 07.10.2025
17:06 07.10.2025
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана
Отношения России и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
"Отношения развиваются в конструктивном, дружественном ключе", - сказал Ушаков.
Он добавил, что России является ведущим торговым партнером Таджикистана с долей во внешней торговле республики более 22%.
"Кстати, товарооборот в 2024 году увеличился на более чем на 7%, до 1,5 миллиарда долларов, и за 7 месяцев текущего года - рост продолжается, где-то на 17%. У нас объем накопленных капиталовложений составляет 500 миллионов долларов", - отметил помощник президента РФ.
"То есть много что есть обсудить в ходе этого государственного визита и то, что визит носит высший характер, государственный, тоже говорит о том, что наше сотрудничество продолжает укрепляться", - подчеркнул он.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
