Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимира Путина в Визит президента РФ Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ

"Отношения развиваются в конструктивном, дружественном ключе", - сказал Ушаков

Он добавил, что России является ведущим торговым партнером Таджикистана с долей во внешней торговле республики более 22%.

"Кстати, товарооборот в 2024 году увеличился на более чем на 7%, до 1,5 миллиарда долларов, и за 7 месяцев текущего года - рост продолжается, где-то на 17%. У нас объем накопленных капиталовложений составляет 500 миллионов долларов", - отметил помощник президента РФ.