Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году увеличился на 7,1% до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года - еще на 17,3%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.