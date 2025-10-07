https://ria.ru/20251007/tovarooborot-2046900013.html
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году увеличился на 7,1% до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года - еще на 17,3%, сообщил помощник РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Ушаков: товарооборот между РФ и Таджикистаном за 7 месяцев 2025 г вырос на 17,3%