07.10.2025
17:23 07.10.2025
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году увеличился на 7,1% до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года - еще на 17,3%, сообщил помощник
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году увеличился на 7,1% до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года - еще на 17,3%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан.
"Россия - ведущий торговый партнер Таджикистана. Доля нашей страны во внешней торговле республики в прошлом году составила 22,6%... Товарооборот в 2024 году увеличился на 7,1%, до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года - еще на 17,3%", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
