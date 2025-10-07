https://ria.ru/20251007/tovarooborot-2046898257.html
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и странами Центральной Азии
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и странами Центральной Азии - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и странами Центральной Азии
Совокупный товарооборот между Россией и странами Центральной Азии устойчиво растет, по итогам 2024 года он превысил 45 миллиардов долларов, сообщил помощник... РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и странами Центральной Азии
Ушаков: товарооборот России и стран Центральной Азии в 2024 г превысил $45 млрд