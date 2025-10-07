Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, какое решение примут на саммите СНГ в Душанбе
17:16 07.10.2025
Ушаков рассказал, какое решение примут на саммите СНГ в Душанбе
Ушаков рассказал, какое решение примут на саммите СНГ в Душанбе
2025-10-07T17:16:00+03:00
2025-10-07T17:16:00+03:00
россия
душанбе
таджикистан
сергей лебедев
юрий ушаков
владимир путин
снг
в мире
россия, душанбе, таджикистан, сергей лебедев, юрий ушаков, владимир путин, снг, в мире
Россия, Душанбе, Таджикистан, Сергей Лебедев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, В мире
Ушаков рассказал, какое решение примут на саммите СНГ в Душанбе

Ушаков: в Душанбе утвердят продление полномочий генсека СНГ Лебедева

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, как ожидается, утвердят решение о продлении полномочий генерального секретаря содружества Сергея Лебедева еще на три года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан, где в том числе примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
"Также ожидается - этот вопрос предварительно согласован - утверждение решения о продлении полномочий генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период", - сообщил Ушаков журналистам.
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Россия Душанбе Таджикистан Сергей Лебедев Юрий Ушаков Владимир Путин СНГ В мире
 
 
