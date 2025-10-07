Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах - РИА Новости, 07.10.2025
17:19 07.10.2025
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах
Расчеты стран-участниц СНГ на 96% осуществляются в национальных валютах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах

Ушаков: расчеты стран СНГ на 96% осуществляются в нацвалютах

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Расчеты стран-участниц СНГ на 96% осуществляются в национальных валютах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан, где, в том числе, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
"Товарооборот нашей страны с государствами СНГ увеличился в прошлом году на 7%, это 112 миллиардов долларов. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ составила 96%", - рассказал Ушаков журналистам.
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков
