Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах
Расчеты стран-участниц СНГ на 96% осуществляются в национальных валютах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
россия, таджикистан, юрий ушаков, владимир путин, снг, в мире
Ушаков рассказал, какая доля расчетов стран СНГ осуществляются в нацвалютах
Ушаков: расчеты стран СНГ на 96% осуществляются в нацвалютах