Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ
17:13 07.10.2025
Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ
таджикистан, душанбе, россия, юрий ушаков, эмомали рахмон, владимир путин, снг
Таджикистан, Душанбе, Россия, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества" президенту Таджикистана Эмомали Рахмону состоится на расширенном заседании глав государств СНГ в Душанбе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан. Ушаков накануне визита Путина в Таджикистан сообщил, что российский лидер в пятницу примет участие в заседании глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе.
«
"Состоится также на расширенном заседании церемония вручения президенту Таджикистана Рахмону медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества", - сказал Ушаков.
Таджикистан, Душанбе, Россия, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ
 
 
