https://ria.ru/20251007/rakhmon-2046894354.html
Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ
Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ - РИА Новости, 07.10.2025
Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ
Церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества" президенту Таджикистана Эмомали... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:13:00+03:00
2025-10-07T17:13:00+03:00
2025-10-07T17:13:00+03:00
таджикистан
душанбе
россия
юрий ушаков
эмомали рахмон
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg
https://ria.ru/20251007/prezidenty-2046892544.html
таджикистан
душанбе
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f12a3cb694dd46392f534b10318115ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, душанбе, россия, юрий ушаков, эмомали рахмон, владимир путин, снг
Таджикистан, Душанбе, Россия, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ
Президенту Таджикистана в Душанбе вручат медаль фонда СНГ
Ушаков: Эмомали Рахмону вручат медаль на заседании лидеров стран СНГ в Душанбе